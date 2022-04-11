الأهلي يتراجع عن ضم بن شرقي.. وهذه هي الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن النجم الدولي المغربي وجناح الزمالك، أشرف بن شرقي، أصبح خارج حسابات النادي الأهلي.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر لها داخل النادي الأهلي قوله إن احتمالية انتقال بن شرقي للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تراجعت بشكل كبير، مؤكداً ان النجم المغربي بات خارج حسابات القلعة الحمراء تماماً.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت ترشيح أحد وكلاء اللاعبين النجم المغربي للانتقال للأهلي فى ظل توتر علاقة اللاعب مع الزمالك.

وتقول الصحيفة إن الوكيل كشف لإدارة الأهلي إمكانية ضم اللاعب، الذى لا يرغب فى تجديد عقده مع الزمالك، بدليل مُماطلته فى التجديد طوال الأشهر الماضية، إلا أن إدارة القلعة الحمراء لم تُرحّب بإتمام الصفقة.

وصرح المصدر بأن النادي الأهلي تحفظ على ضم نجم الزمالك لعدة أسباب، فى مقدمتها أمور لا تتعلق بكرة القدم ولا بموهبة اللاعب، وهذا هو أهم سبب جعل الأهلي يرفض التفاوض الجاد مع اللاعب ويغلق باب الصفقة.

وأضاف المصدر أن من أسباب تحفّظ مسئولى الأهلي على صفقة بن شرقي أيضاً، أن اللاعب يبلغ من العمر 29 عاماً، كما أن مستواه تراجع كثيراً خلال الفترة الماضية، بجانب أنه دائم الحديث عن العروض الخارجية وتعديل عقده مع أى نادٍ يلعب فى صفوفه، وكلها أمور لا تتناسب مع شخصية ومبادئ الأهلي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع مجاناً لأى نادٍ، دون الرجوع إلى إدارة القلعة البيضاء، وهي الميزة التى حاول البعض إغراء الأهلي بها لحسم الصفقة لكن القلعة الحمراء حسمت الأمر ورفضت ضم اللاعب المغربي.

وفي مارس الماضي، أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدم تجديد عقد أشرف بن شرقي ، حيث أعلن عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أنه "لن يجدد لكل من بن شرقي وأوناجم وطارق حامد وأبو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الجزيري للبيع."

وعاد بن شرقي لمباريات الزمالك الماضية في الدوري لكنه سيغيب عن مباراتي فاركو غداً ، الثلاثاء، ثم الإتحاد السكندري للإيقاف.