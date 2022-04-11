شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. شريف عبد المنعم: بحب كابتن ماجد وحبه للكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما سخرية وهمية من خيال المؤلف، ولكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو شريف عبد المنعم نجم الأهلى والمنتخب السابق.

قال شريف عبد المنعم، إن أكثر شخصية كرتونية كان يحبها ويتابعها هى كابتن ماجد، لحبه وشغفه بكرة القدم، والإصرار والعزمية للوصول إلى حلمه فى عالم الساحرة المستديرة.