شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستدعى السيد عطية لقائمة مواجهة فاركو واتجاه لاستبعاد أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، الحارس الصاعد السيد عطية من أجل العودة لمقر القلعة البيضاء بعد مغادرته عقب انتهاء المران الجماعى الذى خاضه الفريق استعدادًا لمواجهة فاركو.

وعاد السيد عطية لمقر الزمالك من أجل الانضمام لقائمة الفريق التى تستعد لمواجهة فاركو، مع احتمالية استبعاد محمد أبو جبل من قائمة المباراة، خاصة بعد أزمة ظهوره فى إحدى القنوات الفضائية وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب لدى الجهاز الفنى الإدارة.

ويحاول مسئولو الزمالك وضع حد لتصرفات محمد أبو جبل خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الحارس يفتقد التركيز منذ قدومه من كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون ، ويسعى مسئولو الزمالك إلى تجميد الحارس خلال الفترة المقبلة وإشراك الحارس البديل حتى تكون أكبر رادع للحارس الدولى.

وكان فيريرا عقد جلسة مطولة مع محمد أبو جبل استمرت قرابة الـ 20 دقيقة أثناء قيام اللاعبين بالمران، ثم شارك الحارس فى التدريب بشكل طبيعى.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.