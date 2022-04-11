شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام الرجاء المغربي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويلعب الأهلي مع الرجاء المغربي السبت المقبل باستاد الأهلي والسلام، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى العاشرة مساءً، فيما تقام مباراة العودة بالمغرب الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة يوم 22 أبريل الجارى بالمغرب.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء المغربي للحكم الكونغولي جان جاك ندالا.

وحصل الأهلى على موافقة الأمن بحضور 20 ألف مشجع فى مباراة الرجاء المغربي السبت وجاءت موافقة الجهات الأمنية على هامش الاجتماع الأمني للمباراة بواقع 9 آلاف مشجع فى الدرجة التالتة شمال، ومثلهم فى الدرجة الثالثة يمين، وألفى مشجع فى الدرجة الأولى، مع العلم أنه تم غلق مدرجات الدرجة الثانية بسبب أعمال الصيانة.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة الأولى في دور المجموعات الأفريقي برصيد 10 نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الـ16 نقطة.