شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتصر فى صراع الألقاب الأفريقية أمام الرجاء المغربى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الأهلي مع الرجاء المغربي فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة السبت المقبل باستاد الأهلي والسلام، فيما ستقام مباراة العودة بالمغرب الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة يوم 22 أبريل الجارى بالمغرب.

ويتطلع الأهلي لعبور بطل المغرب من أجل مواصلة رحلة حصد اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشرة فى تاريخه.



الألقاب

24 لقبا قاريا فى جعبة النادى الأهلى

وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الابطال الافريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

ونجح الأهلى فى التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين فى تاريخه .



ألقاب الأهلى

8 ألقاب أفريقية للرجاء المغربى الأفريقية

توج الرجاء المغربى 3 ألقاب دوري أبطال أفريقيا ( 1989 – 1997 - 1999 ) بجانب لقب لكأس الاتحاد الافريقى ولقب مثله للكونفدرالية وبطولتين للسوبر الافريقى بجانب لقب للأفرو أسيوية كما نجح بطل المغرب فى إحراز لقب وصيف كأس العالم للأندية فى 2013