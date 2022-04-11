شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يتفوق على نادى مازيمبي بـ870 ألف يورو فى القيمة التسويقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي بيراميدز لخوض مباراة قوية عندما يستضيف مازيمبي الكونغولي مساء الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي، فى ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فيما سيكون لقاء الإياب يوم 24 من نفس الشهر فى الكونغو.

ويعد رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز هو الأغلى فى قائمة الفريقين بالقيمة التسويقية حيث تبلغ قيمته التسويقية 3 ملايين يورو، بينما تبلغ قيمة فريق مازيمبي بالكامل 2 مليون و130 ألف يورو، ليتفوق رمضان على مازيمبي بحوالى 870 ألف يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 17 مليوناً و950 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمازيمبي 2 مليون و130 ألف يورو، ليتفوق بيراميدز على الفريق الكونغولي بحوالي 15 مليون يورو.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الجزائري موكران جوراري المساعد الأول، والجزائري عبد الحق إتشيالي المساعد الثاني، والكاميروني نجوا بلاسي الحكم الرابع من الكاميرون، وحكم الفيديو المغربي عادل زوريق، ومساعد حكم فيديو المغربي فتيحة جرمومي.

ويراقب المباراة، توكا جويش من إريتيريا، ومراقب الحكام، إينوك موليفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام مصطفى سالاوي من المغرب، والليبيري أهدي كوامي المنسق الأمني للقاء، والمصري الدكتور محمد سلطان لمراقبة تطبيق إجراءات فيروس كورونا.