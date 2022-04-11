شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات وزن للاعبى الأهلى قبل بداية الاستعداد للرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو فريق الكرة بالنادي الأهلى لقياسات وزن قبل تدريبات الفريق غدا استعدادا للقاء الرجاء المغربي فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامته فى العاشرة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام.

الجهاز الفني للاهلى يرغب فى الوصول باللاعبين لافضل مستوى فى الجانب البدني حتي يؤدى اللاعبون الأدوار المطلوبة منهم داخل الملعب.

وكان الجهاز الفني للأهلى قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم حتى يلتقط اللاعبون أنفاسهم بعد ضغط المباريات فى الفترة الأخيرة ما جعل اللاعبين يظهرون بعيدين عن مستواهم خلال لقاء المصري الذى انتهي بفوز المصري بهدف نظيف.