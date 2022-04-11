شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يواصل قيادة الجبهة اليُمنى للأهلي أمام الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على استمرار الدفع بـ كريم فؤاد فى الجبهة اليُمنى خلال مباراة الرجاء المغربي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، رغم إمكانية لحاق محمد هاني بالمباراة.
ويقدم كريم فؤاد عروضاً جيدة مع الأهلي الفترة الأخيرة بعدما حصل على فرصة الظهور أساسياً نتيجة غياب أكرم توفيق ومحمد هاني للإصابة.
ورغم أن محمد هاني قد يظهر فى تدريبات الأهلي المقبلة وسيكون جاهزاً بنسبة كبيرة قبل مباراة الرجاء السبت المقبل بالقاهرة فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن موسيماني استقر على الدفع بكريم فؤاد أساسياً فى اللقاء المرتقب.
على صعيد متصل، استعاد الأهلي جهود ثلاثي الفريق "حمدى فتحى وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد" بعدما خرجوا من قائمة مباراة المصرى الأخيرة التى خسرها الأهلي بهدف نظيف فى الدوري للإصابات البسيطة، وشارك الثلاثي فى مران الفريق أمس لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة فى مباراة الرجاء المرتقبة، حسب رؤية الجهاز الفني.
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، إن الثلاثي حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد جاهزون لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها السبت المقبل بالقاهرة فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.
وأوضح طبيب الأهلي أن حالة طاهر وفتحي ووحيد مُطمئنة، وأن غيابهم عن مباراة المصرى جاء كإجراء احترازى بعد شكوى خفيفة للثلاثي.
واشتكى طاهر محمد من كدمة فى العضلة الأمامية بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، فيما اشتكى حمدي فتحي من آلام بسيطة فى الحوض، وتم تشخيص حالة وحيد أنها عبارة عن إجهاد عضلي.
وأضاف أبو عبلة أن الثلاثي طاهر وفتحي ووحيد سيكونوا تحت تصرف الجهاز الفني فى مباراة الرجاء.
كما أكد أبو عبلة، جاهزية صلاح محسن بعد تعافيه من إصابة مشطية القدم، وأحمد نبيل كوكا الذى تعافى من مضاعفات فيروس كورونا ، وشارك صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا فى التدريبات الجماعية التى أقيمت عصر أمس ، الأحد، على ملعب التتش.
وبذلك يكون فريق الاهلي قد أستعاد مؤخراً خمسة مُصابين ، هم ، حمدي فتحي ، طاهر محمد طاهر ، محمود وحيد ، صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا.