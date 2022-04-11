شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يواصل قيادة الجبهة اليُمنى للأهلي أمام الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على استمرار الدفع بـ كريم فؤاد فى الجبهة اليُمنى خلال مباراة الرجاء المغربي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، رغم إمكانية لحاق محمد هاني بالمباراة.

ويقدم كريم فؤاد عروضاً جيدة مع الأهلي الفترة الأخيرة بعدما حصل على فرصة الظهور أساسياً نتيجة غياب أكرم توفيق ومحمد هاني للإصابة.

ورغم أن محمد هاني قد يظهر فى تدريبات الأهلي المقبلة وسيكون جاهزاً بنسبة كبيرة قبل مباراة الرجاء السبت المقبل بالقاهرة فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن موسيماني استقر على الدفع بكريم فؤاد أساسياً فى اللقاء المرتقب.

على صعيد متصل، استعاد الأهلي جهود ثلاثي الفريق "حمدى فتحى وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد" بعدما خرجوا من قائمة مباراة المصرى الأخيرة التى خسرها الأهلي بهدف نظيف فى الدوري للإصابات البسيطة، وشارك الثلاثي فى مران الفريق أمس لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة فى مباراة الرجاء المرتقبة، حسب رؤية الجهاز الفني.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، إن الثلاثي حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد جاهزون لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها السبت المقبل بالقاهرة فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح طبيب الأهلي أن حالة طاهر وفتحي ووحيد مُطمئنة، وأن غيابهم عن مباراة المصرى جاء كإجراء احترازى بعد شكوى خفيفة للثلاثي.‏

واشتكى طاهر محمد من كدمة فى العضلة الأمامية بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، فيما ‏اشتكى حمدي فتحي من آلام بسيطة فى الحوض، وتم تشخيص حالة وحيد أنها عبارة عن ‏إجهاد عضلي.

وأضاف أبو عبلة أن الثلاثي طاهر وفتحي ووحيد سيكونوا تحت تصرف الجهاز الفني فى مباراة ‏الرجاء.‏

كما أكد أبو عبلة، جاهزية صلاح محسن بعد تعافيه من ‏إصابة مشطية القدم، وأحمد نبيل كوكا الذى تعافى من مضاعفات فيروس كورونا ، وشارك صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا فى ‏التدريبات الجماعية التى أقيمت عصر أمس ، الأحد، على ملعب التتش.

وبذلك يكون فريق الاهلي قد أستعاد مؤخراً خمسة مُصابين ، هم ، حمدي فتحي ، طاهر محمد طاهر ، محمود وحيد ، صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا.