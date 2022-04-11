شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. صفوت عبد الحليم يحصل على لقب أفضل لاعب فى مصر مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صفوت عبد الحليم أحد رموز النادى الأهلى فى فترة الستينيات والسبعينيات، بدأ مسيرته مع الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول وهو فى السابعة عشرة من عمره.

ظل صفوت عبد الحليم لاعبا فى صفوف الأهلى مدة 10 سنوات، حقق خلالها الكثير من البطولات التى وصلت إلى 9 ، منها 7 بطولات دورى، و2 كأس مصر.

وحصل صفوت عبد الحليم على لقب أفضل لاعب فى مصر مرتين، الأولى 1972، و الثانية 1978 ، كما أنه لم يحصل خلال مسيرته إلا على إنذار واحد فقط فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى.

وكان الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى واعترض صفوت على احتساب هدف للفريق المنافس من لمسة يد.