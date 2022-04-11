شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. كرة الطائرة الشاطئية إحدى الألعاب الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر كرة الطائرة الشاطئية هي لعبة جماعية وأحد الألعاب الأولمبية يتم تحقيق الفوز بها عند إسقاط الكرة في ملعب الفريق المنافس، ومحاولة الحصول على نقاط أكثر من الفريق المنافس، وتشبه لعبة كرة الطائرة الشاطئية بشكل كبير كرة الطائرة المتعارف عليها، لكن هنالك العديد من الاختلافات أيضاً، إذ أن كرة الطائرة الشاطئية تلعب على الرمال في الهواء الطلق، أما كرة الطائرة المتعارف عليها تلعب في الصالات المغلقة.

تلعب هذه اللعبة بين فريقين، ويتكون كل فريق من لاعبين اثنين أما كرة الطائرة المتعارف عليها يتكون الفريق فيها من ستة لاعبين.

كرة الطائرة الشاطئية تلعب بدون أحذية أما كرة الطائرة المتعارف عليها تتم بأحذية.

تبدأ مباريات كرة الطائرة الشاطئية بنفس طريقة كرة الطائرة المتعارف عليها؛ حيث يتم إجراء قرعة والذي يفوز بالقرعة يقوم بالاختيار إما أن يقوم بالإرسال أو اختيار جهة الملعب، وإذا كان هنالك تعادل وبداية شوط ثالث يتم إجراء القرعة مرة أخرى.

هنالك العديد من القوانين المهمة في لعبة كرة الطائرة الشاطئية :

1- يُسمح للفريق بلمس الكرة ثلاث مرات قبل إدخالها إلى منطقة الفريق المنافس، حيث لا بد من التأكيد على أن لمسة الصدّ الأولى تعتبر من اللمسات الثلاثة المسموحة.

2- وقت الاستراحة في لعبة كرة الطائرة الشاطئية هي دقيقة واحدة فقط بين الشوطين؛ ولا يوجد أي استراحات أخرى طوال وقت المباراة.

3- هنالك 4 حكام رئيسيين يُديرون مباريات كرة الطائرة الشاطئية وهم: حكم أول، حكم ثاني، مسجل، وحكم خطوط.

4- يُسمح للاعبين بارتداء القبعات والنضارات الشمسية على مسؤليتهم الخاصة؛ حيث تكون أشعة الشمس أحياناً قوية جداً.

5- عندما يتم تسجيل سبع نقاط يتم تبديل جهات الملعب بين الفريقين، وهذا ينطبق على الشوط الأول والشوط الثاني؛ حيث يتم التبديل في الشوط الثالث عندما يتم تسجيل خمس نقاط.

6- يتم الفوز عند تسجيل 21 نقطة في الشوط الأول والثاني، لكن في الشوط الثالث يتم الفوز عند تسجيل 15 نقطة؛ حيث لا بد من الفوز بشوطين من أصل ثلاثة أشواط، ولا يتم الفوز إلا بفارق نقطتين بين الفريقين.

7- ملعب كرة الطائرة يكون طوله 16 متر وعرضه 8 أمتار، ويكون مغطى بالرمال بحجم 40 سم.