شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. محمد صلاح: صينية بطاطس وفراخ مشوية وبشاميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع محمد صلاح نجم الزمالك السابق والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "صينية بطاطس وفراخ مشوية ومكرونة بشاميل".

ويتناول صلاح إفطار رمضان بصحبة أسرته، ويفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته. كما يحرص صلاح على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات، خاصة أن لديه طقوساً وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.

فيما يحرص صلاح فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وأقاربه، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية.