شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصرى والأردني فى كرة القدم النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّعت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على الكرة النسائية، اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الأردني لكرة القدم لتبادل الخبرات وتطوير نشاط كرة القدم النسائية.

ويأتى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة منتخب مصر لكرة القدم النسائية في دورة ودية دولية بالأردن، حيث تواجدت الدكتورة دينا الرفاعى، رئيس البعثة المصرية، فى زيارة لمقر الاتحاد الأردني، وكان فى استقبالها سمر نصار، الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، واستيفاني النبر، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني ورئيس لجنة الكرة النسائية، ومجموعة من قيادات الاتحاد الأردني.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعتها الرفاعي، ممثلة عن الاتحاد المصري لكرة القدم، تبادل الخبرات والدورات لتطوير المدربين والإداريين، وكذلك تبادل المعسكرات والمباريات الودية بين الاتحادين المصري والأردني في نطاق كرة القدم النسائية.

وحرصت الرفاعي على تبادل الدروع مع مسئولي الاتحاد الأردني على هامش توقيع الاتفاقية في حضور إعلامي أردني رفيع مستوى.



برتوكول تعاون بين الاتحاد المصري والاردني



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