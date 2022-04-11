شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز محمد عواد لخلافة أبو جبل فى حراسة المرمى الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الزمالك، برنامجاً تدريبياً خاصاً لمحمد عواد حارس مرمى الفريق لتجهيزه بالشكل الكامل على أمل الاستعانة به لحماية عرين الفريق الأبيض فى أى وقت بداية من لقاء فاركوا المقبل غدا فى الجولة الرابعة عشرة للدورى.

يأتى ذلك فى ظل عدم قناعة مجلس الإدارة والجهاز الفنى للفريق بالتصرفات التى يفعلها محمد أبو جبل، وكان آخرها الظهور على إحدى القنوات الفضائية وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب لدى أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك.

ويحاول مسئولو الزمالك وضع حد لتصرفات محمد أبو جبل خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الحارس يفتقد التركيز منذ قدومه من كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون ، ويسعى مسئولو الزمالك إلى تجميد الحارس خلال الفترة المقبلة وإشراك الحارس البديل حتى تكون أكبر رادع للحارس الدولى.