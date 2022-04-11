كل ما تريد معرفته عن ملف المدرب الجديد للمنتخب الوطني

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القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية ما ستسفر عنه الساعات المقبلة فى ملف اختيار المدرب الجديد للفراعنة، وذلك بعد رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب المنتخب، عقب إخفاقه فى التأهل لكأس العالم 2022.

ما هي أبرز الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب؟

دخل عدد من الأسماء البارزة قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الوطني خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، الذى تم الاتفاق على رحيله خلال اجتماع اتحاد الكرة الذى عقد مساء الأحد، ونادت بعض الأصوات بتعيين السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للنادى الأهلي لتدريب الفراعنة، كما تم ترشيح إيهاب جلال مدرب بيراميدز، وحسام حسن مدرب الاتحاد السكندري السابق، وتردد اسم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني.

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كواليس رحيل للبرتغالي كارلوس كيروش المدرب السابق لمنتخب مصر وموعد الإعلان عن اسم المدرب الجديد قائلا، "رئيس الاتحاد أبلغنا بانعقاد اجتماع بينه وبين كيروش، ولم يتوصلوا خلاله لاتفاق، وبالتالي تم إنهاء التعاقد، نقول لكيروش شكرا جزيلا، تم فسخ التعاقد بالتراضى وخرجنا بصورة طيبة، الرجل عبر عن احترامه للشعب المصري وقال إنه تحت أمر مصر في أي مشورة تُطلب بأي وقت". وأضاف، "سنجرى تصويتا فى اجتماع الثلاثاء لنرى إن كان المدرب الجديد سيكون مصريا أو أجنبيا، فى رأيي أميل للمدرب المصرى لأننا سنخوض تصفيات أمم أفريقيا قريبا". ما موقف حسن شحاتة من العودة لتدريب المنتخب؟ أكد حسن شحاتة، نجم ومدرب منتخب مصر السابق، عدم ممانعته العودة إلى التدريب مرة أخرى، موضحا أن البعض لا يريده أن يعود للمجال مرة أخرى، وقال حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية، "ممكن أدرب تاني، بالنسبة لى مفيش مشكلة، لكن مفيش حد عايزني أدخل فى المجال ده تاني، لكن لازم نبعد عن المجاملات والنفاق من أجل النجاح، سعيد بتكريم نادى الجزيرة لى، وأوجه الشكر على وجه الخصوص لأيمن يونس نجم الزمالك السابق". ما هى أولى المهام التى تنتظر المدرب الجديد؟تعتبر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم التي تستضيفها كوت ديفوار ابتداءً من 23 يونيو وحتى 23 يوليو 2023، هي أول مهمة سيواجهها المدرب الجديد للفراعنة، وكان المنتخب الوطني قد حصد وصافة أمم أفريقيا مؤخراً بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية. ما هى أولى المهام التى تنتظر المدرب الجديد؟تعتبر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم التي تستضيفها كوت ديفوار ابتداءً من 23 يونيو وحتى 23 يوليو 2023، هي أول مهمة سيواجهها المدرب الجديد للفراعنة، وكان المنتخب الوطني قد حصد وصافة أمم أفريقيا مؤخراً بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية. ما موقف حسن شحاتة من العودة لتدريب المنتخب؟

متى يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد؟