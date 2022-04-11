شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على موافقة بحضور 20 ألف مشجع فى مباراة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر بالنادي الأهلى أن مسئولى الأمن وافقوا على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل فى العاشرة مساءً باستاد الأهلي والسلام.

ووافق الأمن، على هامش الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والرجاء، على حضور 20 ألف مشجع، بواقع 9 آلاف مشجع فى الدرجة التالتة شمال، ومثلهم فى الدرجة الثالثة يمين، وألفى مشجع فى الدرجة الأولى، مع العلم أنه تم غلق مدرجات الدرجة الثانية بسبب أعمال الصيانة.

وسبق وقرر الاتحاد الأفريقي الكاف تعديل موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لتقام فى العاشرة مساءً بدلا من التاسعة مساء السبت المقبل.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة الأولى في دور المجموعات الأفريقي برصيد 10 نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الـ16 نقطة.