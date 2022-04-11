شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يشارك فى مران الزمالك بعد جلسة 20 دقيقة مع فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق مران فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة فاركو فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وعقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق، جلسة مطولة مع محمد أبو جبل حارس المرمى استمرت قرابة الـ 20 دقيقة أثناء قيام اللاعبين بالمران، ثم شارك الحارس فى التدريب بشكل طبيعى.

كما شهد المران عدم تواجد الإيفوارى رزاق سيسيه، واستقر فيريرا على دخول الفريق معسكر مغلق عقب خوض المران الجماعى ولحين موعد المباراة، من أجل فرض حالة من التركيز قبل اللقاء المرتقب.