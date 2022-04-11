شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن الرجاء المغربى منافس الأهلى فى دور الثمانية الأفريقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الرجاء المغربى فى التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقى باستاد الأهلى والسلام على أن تقام مباراة العودة فى 22 أبريل الجارى بالمغرب.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للحكم السنغالي ماجيت نداى فى 22 أبريل الجارى، فيما سيُدير الكونغولي جان جاك ندالا مباراة الذهاب.

تأسيس نادى الرجاء المغربى

تأسس نادي الرجاء الرياضي عام 1949، ويعد من أعظم الأندية الرياضية فى المغرب.

ويعد نادى الرجاء من أقوى الأندية وأفضلها على الإطلاق، وحصل على العديد من البطولات وامتلأت خزائنه بالألقاب والكؤوس وطنيا ودوليا.

اجتمع المؤسسون من أجل اختيار اسم الفريق، وقاموا على الفور بالتفكير الجدي، واقترح البعض منهم اللجوء إلى القرعة لحل موضوع التسمية، بينما اتفقت فئة أخرى على مبدأ الإجماع، كان هناك اسمان هما الفتح والرجاء، وقد منحت القرعة اسم الرجاء 3 مرات، وتم اختيار الرجاء إسماً للنادي.

لون زى فريق الرجاء المغربى

يعد اللون الأخضر فى علم النفس البشرية مصدرا أساسيا للأمل، ولذلك استخدم الكثير من الأدباء والفلاسفة هذا اللون للتعبير عن قوى الأمل.

وتعبيرا عن شدة الأمل، وقوته، تم اختيار اللون الأخضر ليمثل قميص فريق الرجاء

وأيضاً يعد اللون الأخضر هو الثاني في العلم المغربي المتكون من اللونين الأحمر والأخضر، وقد اختار فريق الوداد الرياضي اللون الأحمر ليمثل الفريق.

ملعب فريق الرجاء المغربى

ويعد مركب محمد الخامس هو ملعب فريق الرجاء المغربى و يقع وسط مدينة الدار البيضاء، تم بناؤه عام 1955 وأعيدت هيكلته سنوات 1981، 2000، 2016، و2019، يلقب بـ"ستاد دونور" أو "ملعب الرعب"، تصل طاقته الاستيعابية إلى 45.891 متفرجا.

وكان يحمل فى الأول اسم أسطورة الملاكمة الفرنسية مارسيل سيردان، ثم الملعب الشرفي، وبعد الإصلاحات التي طالت الملعب سنة 1981 أمر الملك الراحل الحسن الثاني بإعادة تسميته بمركب محمد الخامس، وذلك تخليدا لروح والده.

الملعب يعد معلمة رياضية مغربية، إذ احتضن العديد من التظاهرات الرياضية الكبرى، كما استقبل "البابا" في أول زيارة له للمغرب، على هامش مباراة ودية جمعت بين "الإسلام" و"المسيحية".

بطولات الرجاء المغربى

الدوري المغربي : 12 مرة

كأس العرش المغربي : 8 مرات

دوري أبطال أفريقيا : 3 مرات

كأس الاتحاد الأفريقي : مرة واحدة

كأس الكونفدرالية الأفريقية : مرة واحدة

كأس السوبر الأفريقية : مرتين

الكأس الأفرو آسيوية : مرة واحدة

دوري أبطال العرب : مرة واحدة

وصيف كأس العالم للأندية 2013.