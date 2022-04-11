شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتراجع عبد الله السعيد عن الاعتزال الدولى بعد رحيل كيروش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سبق لعبد الله السعيد، نجم وسط فريق بيراميدز والمنتخب الوطنى، إعلان اعتزاله اللعب الدولى عقب العودة من رحلة المنافسة على لقب أمم أفريقيا بالكاميرون مع الفراعنة، والتى خسرها المنتخب فى الجولة الأخيرة أمام السنغال.

بعد العودة من الكاميرون أعلن السعيد اعتزاله اللعب الدولى قائلاً، "فى البداية كنت أتمنى أن نرجع بالكأس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل فى البطولة، لكن قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله تشرفت بارتداء تيشرت المنتخب وتمثيل بلدى لسنين طويلة فى كل المراحل السنية ناشئين وشباب لحد ما وصلت للمنتخب الأول أشكر كل الأجهزة الفنية واللاعبين اللي تشرفت بالعمل معهم في كل المراحل".

اعتزال السعيد كان بسبب عدم الاعتماد عليه بصفة أساسية من قبل الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، وجلوسه على مقاعد البدلاء كثيرًا، الأمر الذى تسبب فى ضيق اللاعب ودفعه لاتخاذ قرار الاعتزال الدولى.

وقد يتسبب رحيل كيروش عن القيادة الفنية للمنتخب فى الوقت الحالى فى تراجع السعيد فى قرار الاعتزال الدولى، خاصة حال الاستعانة بمدير فنى جديد يعتمد فى خطته الفنية على صانع الألعاب خلف المهاجمين، الأمر الذى يعيد عبد الله السعيد للحسابات الفنية، خاصة أنه من أبرز اللاعبين فى هذا المركز.. فهل يتراجع السعيد عن قرار الاعتزال الدولى بعد رحيل كيروش؟.