7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 11 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة: التصويت باجتماع الثلاثاء يحسم هوية مدرب المنتخب بعد رحيل كيروش، والزمالك يُخطط للقفز على قمة الدورى من بوابة فاركو.

اتحاد الكرة: التصويت باجتماع الثلاثاء يحسم هوية مدرب المنتخب بعد رحيل كيروش

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كواليس رحيل للبرتغالي كارلوس كيروش، المدرب السابق لمنتخب مصر، قائلا: "جمال علام رئيس الاتحاد أبلغنا بانعقاد اجتماع بينه وبين كيروش، ولم يتوصلوا خلاله لاتفاق، وبالتالي تم إنهاء التعاقد".

الزمالك يُخطط للقفز على قمة الدورى من بوابة فاركو

طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من لاعبى فريقه ضرورة التركيز والعمل على تحقيق الفوز على فريق فاركو فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، من أجل اعتلاء جدول ترتيب المسابقة، خاصة بعد التساوي مع الأهلي فى النقاط، بعدما حقق الأبيض الفوز على المقاصة بهدف فيما خسر المارد الأحمر من المصري البورسعيدى بهدف.

الأهلي يُطالب موسيماني بتصحيح أخطاء مباراة المصرى قبل مواجهة الرجاء

تعرض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لهجوم شرس من كثيرين فى القلعة الحمراء عقب خسارة الفريق من المصرى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما السبت، بالجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز .

منافس الزمالك يخترق الفقاعة الطبية ببطولة أفريقيا للسلة bal

اخترق لاعبى فريق كاب تاون الجنوب أفريقى الفقاعة الطبية لبطولة تصفيات أفريقيا لكرة السلة bal ، قبل انطلاق مباراتهم أمام بترو دى لواندا التى أقيمت أمس، وهو ما جعلهما يغيبا عن المباراة، حتى يتم التأكد من سلامتهما وعمل مسحة طبية أخرى.

الأهلي راحة من التدريبات اليوم لمحاربة الإجهاد قبل مواجهة الرجاء

حصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الأثنين، بناءً على طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني من أجل مُحاربة الأجهاد الذي يعاني منه الفريق نتيجة ضغط المباريات محلياً وأفريقياً.

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا بعد تدريب اليوم استعدادًا لفاركو

يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، معسكرًا مغلقًا عقب خوض التدريب الجماعى، فى الرابعة عصر اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

الأهلي يفحص ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الرجاء بدوري الأبطال

يخضع ثلاثي الأهلي ، حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد لفحص طبي بعدما خرج الثلاثي من قائمة الأهلي لمباراة المصري التى خسرها الأهلي بهدف نظيف بسبب إصابات بسيطة، حيث يعاني الأول من آلام في الحوض، بينما أشتكى طاهر من كدمة في الركبة أمام محمود وحيد فقد عانى من إجهاد في العضلة الخلفية.