شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم.. أحمد سمير فرج: سلاحف النينجا مليئة بالمغامرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب. ونجم اليوم فى نوستاليجا النجوم هو أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلى السابق ومدرب مساعد الفريق.

قال أحمد سمير فرج، إن هناك مسلسلات وبرامج مرتبطة بشهر رمضان، ولا يمكن فصلها من الذاكرة عن شهر رمضان، منها سلاحف النينجا، حيث كان يحبها كثيرا ويتابعها باستمرار فى مرحلة الطفولة.

وأضاف نجم الدراويش السابق، أن سلاحف النينجا كانت مليئة بالمغامرة والترابط والتعاون بين الأصدقاء.

سلاحف النينجا مسلسل رسوم متحركة تدور قصتهم فى نيويورك، كانت شاحنة تحمل مادة غريبة، وكادت تدهس رجلاً أعمى فقام ولد بإنقاذه، ولكن سقطت منه 4 سلاحف كان يحملها، فسقطت فى المادة الغريبة من الشاحنة في مجاري نيويورك وتبدأ رحلتها.