وسائل إعلام: كيروش مرشح لقيادة المنتخب المغربي في كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية أن كل من كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى السابق، مرشح لقيادة المنتخب المغربي، حال إقالة المدرب وحيد خليلوزيتش من منصبه كمدرب لمنتخب الأسود.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، فى تقرير لها اليوم، عن بعض الأسماء المرشحة لتدريب أسود الأطلسي، وهم كل من الفرنسي لوران بلان المدرب السابق لمنتخب فرنسا، الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الأسبق والكونغو الديمقراطية، والبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأخير للفراعنة والذى أعلن رحيله رسمياً عن الفريق في الساعات الماضية.

يشار إلى أن المنتخب المغربي يواجه وديا نظيره بيرو في يونيو المقبل، استعدادًا للمشاركة في النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم التي ستحتضنها قطر، على الرغم من أن منتخب "بيرو" لم يحسم بعد تأهله إلى المونديال.

ويتواجد المنتخب المغربي في المونديال للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخ الكرة المغربية، في المجموعة السادسة التي تضم بلجيكا كرواتيا وكندا؛ في حين أن منتخب البيرو تنتظره مباراة مهمة في ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية بحثا عن الظفر ببطاقة التأهل إلى المونديال.