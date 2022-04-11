بلاش نجيب سيرته خالص .. مهيب عبدالهادي يفتح النار بسبب حسام حسن والمنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - أثارالإعلامي مهيب عبدالهادي الجدل بشأن ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا لكارلوس كيروش .

وقال مهيب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : “فكرة ترشيح الكابتن حسام حسن للمنتخب بالاسم فقط علشان تختار. مدير فني آخر. موضوع بايخ ولا يليق باسم الكابتن حسام”.

وأضاف عبدالهادي : “ يا تختاره يخوض هذه التجربة، ونخلص واهو مطلب جماهيري او بلاش نجيب سيرته خالص تمويه وحركات وكده ” .

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعا أمس بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله السيد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

ومن جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة أمس ، توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.