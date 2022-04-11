"إلغاء الدرجة الثانية".. الأهلي والرجاء على ستاد السلام بـ 20 ألف متفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حصل النادي الأهلي على الموافقات الأمنية على إقامة مباراته ضد الرجاء المغربي على ستاد الأهلي WE السلام في حضور 20 ألف متفرج.

ويستضيف الأهلي شقيقه المغربي في الـ 16 من أبريل القادم ضمن منافسات دور ربع النهائي من دوري الأبطال الأفريقي.

وقال مصدر لمصراوي إن الأهلي حصل على الموافقات لإقامة المباراة بحضور 20 ألف متفرج وهي أقل من سعة الاستاد الكاملة بخمسة آلاف متفرج .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن توزيع الجمهور في الاستاد سيكون 9 آلاف في الدرجة الثالثة يمين ومثلهم في الثالثة يسار وألفين في المقصور بينما ستغلق الدرجة الثانية.

وكان الأهلي قد طلب رسمياً الأسبوع الماضي من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التواصل مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستاد في المباراة المشار إليها.

ولم يسمي الأهلي في طلبه الاستاد حيث ترك اختيار ملعب المباراة من ستاد القاهرة أو الأهلي WE السلام إلى الجهات المعنية.

وواجه الأهلي ، الهلال السوادني في مباراته الماضية الفاصلة في تأهله لدور ربع النهائي على نفس الملعب ولكن بحضور 5 ألاف مشجع فقط تم السماح لهم بحضور المباراة.

وحدد "كاف" أن تقام مواجهة الذهاب بين الأهلي والرجاء المغربي، يوم السبت المقبل الموافق 16 أبريل 2022 في تمام الساعة العاشرة بتوقت القاهرة بدلاً من التاعسة .

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الأهلي والرجاء في المغرب يوم 23 أبريل المقبل، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.