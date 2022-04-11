بعد رحيله عن مصر.. كيروش يقترب من منتخب عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب منتخب العراق خلال الفترة المقبلة، بعد رحيله عن منتخب مصر.

وأعلن اتحاد الكرة المصري أمس الأحد، رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر بالتراضي بين جميع الأطراف، وذلك بعد انتهاء عقده، وفشل "الفراعنة" في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وقالت صحيفة "الخليج" الإماراتية إن الاتحاد العراقي لكرة القدم بدأ اتصالاته بكيروش قبل شهر من الآن، لمعرفة موقفه من تدريب "أسود الرافدين".

هذا يعني أن كيروش بدأ مفاوضاته مع الجانب العراقي قبل مواجهة السنغال في الدور الفاصل في كأس العالم 2022، والتي خسرها "الفراعنة" بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات بين كيروش والاتحاد العراقي وصلت لمرحلة متقدمة، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود قريبا.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الاتحاد العراقي حاول التعاقد مع كيروش في وقت سابق بدلا من السلوفيني سريتشكو كاتانيتش -رحل في يونيو 2021-، لكن المدير الفني البرتغالي فضّل تدريب المنتخب المصري.

جدير بالذكر أن الاتحاد العراقي قرر إقالة المدرب عبد الغني شهد من تدريب منتخب "أسود الرافدين" بعد الفشل في التأهل لمونديال 2022.