تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الإثنين، تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي من منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحدد "كاف" أن تقام مواجهة الذهاب بين الأهلي والرجاء المغربي، يوم السبت المقبل الموافق 16 أبريل 2022 في تمام الساعة العاشرة بتوقت القاهرة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق أن المباراة بين الأهلي والفريق المغربي ستقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الأهلي والرجاء في المغرب يوم 23 أبريل المقبل، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.