أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن قائمته لمواجهة تشيلسي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستضيف تشيلسي (الثلاثاء) في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأن الذهاب في لندن انتهى بفوز الفريق الملكي بثلاثية مقابل هدف.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي عودة الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي، الذي غاب عن المباراة الماضية ضد خيتافي في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

فيما يغيب عن قائمة "الميرينجي" كل من إيدين هازارد (إصابة)، وخيسوس فاييخو وفرانشيسكو إيسكو (قرار فني)، وإيدير ميليتاو (إيقاف).

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - توني فويدياس.

خط الدفاع: داني كارفاخال - ديفيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي - رافا ميرين.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدريكو فالفيردي - داني سيبايوس - لوكاس فاسكيز - إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - فينيسيوس جونيور - جاريث بيل - رودريجو - ماريانو دياز.