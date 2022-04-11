كيروش يوجه رسالته الأخير: رغبتكم في تجديد الالتزام مستقبلا يعني الكثير لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، رسالة عقب رحيله رسميا.

وأعلن اتحاد الكرة مساء الأحد، عدم الاتفاق مع كيروش للاستمرار مع المنتخب، بناءً على رغبة الطرفين.

وقدم كيروش شكره للجماهير المصري، معبرا عن امتنانه لرغبة اتحاد الكرة في تجديد الالتزام مستقبلا، مشيرًا إلى أن ذلك يعني الكثير له.

وجاءت رسالة كيروش كالتالي:

إلى كل الجماهير المصرية وفريق العمل المذهل وللاعبين الرائعين

كل بداية جديدة معها وداع صعب ومؤلم، قلوبنا مليئة بالامتنان والاحترام والود، هذه هي مشاعري الآن

لا يوجد وداع في كرة القدم، مجرد رسالة بسيطة ودافئة "أراك قريبا في الملعب"، وهذا يعني أنك ستكون دائما في قلبي حتى لو كان الله وحده يعلم كيف ومتى نلتقي مرة أخرى

لحسن الحظ، أحمل معي ذكريات رائعة لرحلتي من الجيد إلى العظمة، بدون تفانيك وموهبتك والتزامك، لن يكون من الممكن تحقيق الكثير في فترة قصيرة

شكرا جزيلا للجميع، كان شرفا لي أن أكون مدربا لمنتخب شعب شغوف بكرة القدم، وأن أرى ثقتكم ورغبتكم لتجديد الالتزام في المستقبل يعني الكثير لي.

أكثر من ذلك، الحصول على ثقتكم لتجديد ذلك الالتزام في المستقبل، يعني الكثير لي، وهي مكافأة مهنية تقديرية ستستمر في قلبي للأبد

شكرا جزيلا للاتحاد المصري لكرة القدم، ولكل مجتمع كرة القدم في مصر، مع كل أمنياتي وثقتي بأن مصر ستكون أمة ناجحة في كرة القدم

إلى كل الشعب المصري وقيادته ذات الرؤية ، أطيب تمنياتي بالنجاح ومستقبل سلمي ناجح في كرة القدم.