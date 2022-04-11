توخيل: مهمتنا أمام ريال مدريد "شبه مستحيلة".. لكن علينا المحاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

قال توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إنه من "شبه المستحيل" أن يتفادى تشيلسي الخروج من دوري أبطال أوروبا، ولكن يجب على الفريق أن يحلم بالعودة في النتيجة وإخراج ريال مدريد من البطولة.

الأهداف الثلاثة "هاتريك" التي سجلها كريم بنزيمة أسقطت تشيلسي في فخ الخسارة 1 / 3 في مباراة الذهاب لدور الثمانية والتي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج الأسبوع الماضي.

ورد تشيلسي على هذه الخسارة باكتساح ساوثهامبتون 6 / صفر في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي، بينما استمر الريال في طريقه نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني بفوزه على خيتافي 2 / صفر.

وسيكون أمام تشيلسي، الذي سيفتقد جهود نجمه روميلو لوكاكو بسبب الإصابة في وتر أكيليس، مهمة صعبة للغاية في ملعب سانتياجو برنابيو غدا الثلاثاء، وكان توخيل واقعيا بشأن فرص فريقه في التأهل للدور قبل النهائي.

ولكن يتوقع المدير الفني الألماني أن يقدم فريقه معركة أفضل من معركة مباراة الذهاب التي أقيمت في لندن الأسبوع الماضي.

وقال: "من أكبر التحديات أن تلعب مباراة وأنت ضيف على ملعب برنابيو. إذا كان يجب عليك أن تفوز على الأقل بهدفين، تصبح المباراة صعبة للغاية، شبه مستحيلة. يجب أن تقدم أداء أفضل من المتوقع".

وأضاف أن الفريق لم يقتصد من قبل في جهد أو إسهام بعد تضاؤل فرصه في التأهل في أي بطولة، مؤكدا أنهم لم يفعلوا ذلك من قبل، ولن يبدأوا مباراة الغد بجهد أقل لأنهم يعرفون أنه على الأرجح لن يتأهلوا.

وأكد: "من غير المرجح تأهلنا، ولكننا سنحاول، سنبذل قصارى جهدنا. إنها ليلة كبيرة، ومباراة كبيرة، وسنحاول أن نظهر بشكل أفضل وأن نكون في حالة أفضل مما كنا عليه في مباراة الذهاب".

وقال توخيل إنه يتعين على تشيلسي أن يصل للعاصمة الإسبانية ولديه اعتقاد أن بإمكان الفريق العودة في النتيجة.

وقال: "نحن بحاجة لسيناريو مذهل ليس أكثر. المهمة صعبة للغاية بعد مباراة الذهاب. مسموح لك دائما بأن تحلم وفي بعض الأحيان من المهم أن تتخيل وتحلم بشأن أشياء، ولكن هذا لا يغير حقيقة أنه يجب علينا أن نكون مستعدين".

وأتم: "سنحاول بقوة، الأمر يستحق المحاولة. نتمنى أن نحقق حلمنا، ولكن واقعيا علينا أن نستثمر الكثير".