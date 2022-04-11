شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. القفص الذهبي يجمع نجم الزمالك ولاعبة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها لترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

وجمعت الكرة الطائرة قصة حب صالح فتحى لاعب الزمالك السابق المتزوج من لاعبة الأهلى السابقة سارة خطاب، وشقيقة لاعب الزمالك محمد خطاب، ليؤسسان أسرة رياضية بامتياز.

من جهته قال محمد خطاب إنه أحب ممارسة الكرة الطائرة بسبب حضوره التدريبات مع شقيقته الكبرى سارة، مشيرا إلى أنه انتظم فى صفوف القلعة الحمراء وعمره 12 عاما حتى سن الـ 19، حتى غادر بعد ذلك إلى أمريكا للدراسة واللعب فى أحد صفوف الأندية هناك، ومن بعدها كانت العودة إلى مصر فى صفوف القلعة البيضاء التى حقق معها عدد من البطولات. وأضاف خطاب أنه بالرغم من أنه كان لاعبا فى الأهلى وخطيبته كانت تمارس اللعبة فى نفس النادى، إلا أنه لم يتعرف عليها داخل جدران القلعة الحمراء، ولكن بداية تعارفهما جاءت وهو لاعب فى صفوف الزمالك.

وأعلن صالح فتحي اعتزاله رسميا للكرة الطائرة في عام 2015، بعد مشوار حافل مع نادي الزمالك ومنتخب الفراعنة.

وجاء قرار فتحي باعلان الاعتزال بسبب ظروف عمله الخاص، وحصوله على فرصة جيدة للعمل فى الخارج، مما أجبره على إنهاء مشواره مع اللعبة.