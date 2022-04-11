شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وسيسيه ونيمار.. منافسة ثلاثية فى الزمالك لتعويض بن شرقى أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس الثلاثى محمود عبد الرازق شيكابالا، والإيفوارى رزاق سيسيه، وسيد نيمار لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على حجز مقعد فى التشكيل الأساسى للفريق خلال مواجهة فاركو، لتعويض غياب المغربى أشرف بن شرقى الموقوف بسبب الطرد فى مواجهة مصر المقاصة الأخيرة.

ولم يستقر البرتغالى فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، على البديل المناسب لتعويض غياب بن شرقى، لاسيما أن الثلاثى شيكابالا وسيسيه ونيمار يبذلون أقصى مجهود فى التدريب من أجل لفت نظر البروفيسور وحجز مقعد أساسى بتشكيل الفريق لمواجهة فاركو.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فاركو فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.