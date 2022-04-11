شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وسيسيه ونيمار.. منافسة ثلاثية فى الزمالك لتعويض بن شرقى أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتنافس الثلاثى محمود عبد الرازق شيكابالا، والإيفوارى رزاق سيسيه، وسيد نيمار لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على حجز مقعد فى التشكيل الأساسى للفريق خلال مواجهة فاركو، لتعويض غياب المغربى أشرف بن شرقى الموقوف بسبب الطرد فى مواجهة مصر المقاصة الأخيرة.
ولم يستقر البرتغالى فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، على البديل المناسب لتعويض غياب بن شرقى، لاسيما أن الثلاثى شيكابالا وسيسيه ونيمار يبذلون أقصى مجهود فى التدريب من أجل لفت نظر البروفيسور وحجز مقعد أساسى بتشكيل الفريق لمواجهة فاركو.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فاركو فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
واستقر فيريرا على دخول الفريق معسكر مغلق عقب خوض المران الجماعى ولحين موعد المباراة، من أجل فرض حالة من التركيز قبل اللقاء المرتقب.
وطلب جوسفالدو فيريرا من لاعبى فريقه ضرورة التركيز والعمل على تحقيق الفوز على فريق فاركو، من أجل اعتلاء جدول ترتيب المسابقة، خاصة بعد التساوي مع الأهلي فى النقاط، بعدما حقق الأبيض الفوز على المقاصة بهدف فيما خسر المارد الأحمر من المصري البورسعيدى بهدف.