شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف التطورات الأخيرة لاستاد بورسعيد ونقل المباريات لملعب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، المستجدات الأخيرة لاستاد النادى المصري، وإمكانية نقل مباريات الفريق لاستاد هيئة قناة السويس الفترة المقبلة، وذلك لتقريب المسافة على الجماهير البورسعيدية لمؤازرة الفريق، وقال عمار في تصريحات لـ الخليج 365، "عمليات الهدم مازالت مستمرة حتى الآن فى استاد المصرى".

وأضاف عمار، "لا يمكن نقل مباريات كأس الكونفدرالية لاستاد هيئة قناة السويس خلال النسخة الحالية، خاصة أن الملعب الرسمي المعتمد لدى الكاف للفريق هو برج العرب، وبخصوص نقل المباريات المحلية ننتظر جاهزية استاد هيئة قناة السويس لاستضافة المباريات".

ووعد مجلس إدارة النادي المصري لاعبي الفريق والجهاز الفني بصرف أقساط شهرى فبراير ومارس من مستحقات اللاعبين، وذلك بعد إيقافها في وقت سابق بسبب تراجع النتائج، قبل أن يحقق المصرى فوزاً ثميناً على النادي الأهلي في الجولة 13 بهدف نظيف.

وصرف مجلس إدارة المصري مكافآت كأس الكونفدرالية الأفريقية للاعبين وذلك بعد التأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطولة، والتي تضمنت ثلاث مكافآت وهي مكافأتي الفوز على أوتوهو والطقن الكاميروني بدور المجموعات بالإضافة إلى مكافأة التأهل.

ويستعد النادي المصري لخوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب.