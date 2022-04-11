شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش فى رسالة وداع للمنتخب والجماهير: قلبى ملىء بالاحترام والامتنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على توجيه رسالة وداع للاعبين والجماهير المصرية، بعد تأكيد رحيله عن المنتخب المصرى.

وكتب كيروش عبر حسابه على تويتر، "للجميع، الجماهير المصرية أنصارنا، وفريق الأحلام الودودين والسحريين؛ وإلى لاعبي فريقي الرائعين، كل بداية جديدة تبدأ مع وداع مؤلم، تعني أن قلوبنا مليئة بالامتنان والاحترام والصداقة، هذه هى مشاعري الآن".



تغريدة كيروش

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد عقد اجتماعاً، أمس الأحد، بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذى بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

من جهته، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التى قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذى يكنه لمصر والمصريين، مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب الجلسة توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.