شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة كبيرة وأهداف بالجملة فى مباريات الدورة الرمضانية للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفلت نتائج المرحلة الأولى من الدورة الرمضانية التي تقام داخليا بين كليات الجامعات والمعاهد العليا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارة الشباب والرياضة، حفلت بالمتعة والإثارة وأسفرت عن الآتي:

فى جامعة بني سويف:

فازت كلية الألسن على كلية الحقوق 1/0، والمدن الجامعية علي كلية الاعلام 2/1، وكليه التجاره علي الفنون 3/1، وكليه الزراعة علي السياسه 3/2، وكليه الاداب علي كليه التعليم الصناعي 4/1، والتربية الرياضية علي الحاسبات 5/2، وكليه السياحه علي الخدمه الاجتماعيه 1/0، بينما تعادل الوافدين مع علوم الفضاء 2/2.

وفي جامعة الفيوم:

فازت الخدمه الإجتماعية على كليه التربيه 3-2، والتربية النوعيةعلى الآثار 2-0، فيما تعادلت كلية الصيدله مع الهندسه بدون اهداف.

وفي جامعة سوهاج:

فازت كلية التجارة على كلية الألسن 2/0، والحاسبات والذكاء الاصطناعي على تكنولوجيا التعليم 2/0، وطلاب من أجل مصر على التمريض 2/1، في حين تعادلت كلية الهندسة مع التربية 0/0، والطب البشري مع المدن الجامعية بنفس النتيجة، كما فازت التربية الرياضية على طب بيطري 1-0، والزراعة على الآداب 2-0، والصيدلة على التمريض 2-1، والحقوق على المدن الجامعية 4-1، والعلوم على التربية النوعية 1-0.

وفي جامعة جنوب الوادي:

فازت كلية طب الأسنان على العلاج الطبيعي 7/3، والتربية النوعية على الحقوق 4/2، والتربية الرياضية على الآداب 2/1، والتجارة على طب أسنان 5/1، والتربية النوعية على العلوم ٤-١، ومعهد فني صحي على الآثار 2/1، وتعادلت الحاسبات مع التمريض.

وفي جامعة حلوان:

فازت كلية التربية على هندسة المطرية 2/0، والتجارة على الآداب 4/0 والإقتصاد على الطب 5/1، وهندسة المطرية على الفنون التطبيقية 5/0، وتربية رياضية الهرم على صيدلة 4/1، والخدمة الإجتماعية على العلوم 3/1، والحقوق على هندسة حلوان 6/1، وهندسة المطرية على التمريض7/0، والحاسبات على السياحة 2/0.

وفي جامعة بنها:

فازت الحاسبات على المدن الجامعية ٢-٠، والتربية الرياضيه على الزراعة بنفس النتيجة، والتربية النوعيه على التمريض ٣-١، والاداب على العلوم ٢-١.

وفي جامعة مدينة السادات:

فازت كلية التجارة ٢ على طب بيطري٣ بنتيجة 3-1، و الحاسبات1 على كلية الحقوق4 بنتيجة 1-0، والمدن الجامعيه٢ على كلية التجارة١بنتيجة 4-1، وكلية الحقوق٣ على التجاره ٢ بنتيجة 4-0، وكلية الطب البيطري١ على الحاسبات ٣ بنتيجة 2-0، والتربيه الرياضيه١ على المدن الجامعيه٢ بنتيجة 3-1، وتعادلت المدن الجامعية 1 مع الحاسبات1 بدون أهداف.

وفي جامعة الزقازيق:

فازت التكنولوجيا على الزراعة 1-0، والتربية النوعيةعلى الحقوق بنفس النتيجة، والعلوم على التربية الرياضيه 1-0 أيضا، والطب على التكنولوجيا 4-0، والتربية على الزراعه 3-0.

وفي جامعة حورس:

فازت العلاج الطبيعي على التجارة 3-1، وطب الأسنان على الطب 5-0، والتجارة على الطب 3-1، بينما تعادلت كلية الهندسة مع الصيدلة 2-2، والعلاج الطبيعي مع الصيدلة بنفس النتيجة، وطب الأسنان مع الهندسة 3-3.