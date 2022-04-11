شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة الأهلي إلى بدر بانون بعد أنباء فسخ العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو النادي الأهلي للمغربي بدر بانون مدافع الفريق أن النادى يدعمه وبشدة فى "محنة" الإصابة الأخيرة التى حرمته من مباريات وتدريبات الفريق الماضية.

وطمأن مسئولو الأهلي اللاعب المغربي بشأن مستقبله مع النادى، وأكدوا له أن الأنباء التى تتردد من وقت لآخر بشأن فسخ عقده بدعوى معاناته من إصابة تحتاج وقت طويل للتعافي غير صحيحة على الإطلاق.

وأكد مسئولو الأهلي للمدافع المغربي أن النادي لا يمكن أن يتخلّى عنه بسبب الإصابة، طالما أن حالته ليست مستحيلة، وأن عودته للملاعب ستكون قريبة وقوية.

وشددت إدارة الأهلي للمدافع المغربي على أن النادي دائماً ما يقف بجوار لاعبيه في مثل هذه الظروف الصعبة وسيظل يدعمه طبياً ومعنوياً ومادياً إلى أن يتعافى ويعود للملاعب سريعاً.

ومن المقرر أن يخضع بانون لفحص وأشعة وتحاليل جديدة في غضون الأسبوعين المقبلين بعدما منحه الأهلي راحة سلبية أوائل مارس الماضي بسبب إستمرار معاناته من مُضاعفات فيروس كورونا.

ويغيب بانون عن تدريبات ومباريات الأهلي منذ إصابته بمُضاعفات فيروس كورونا التى حرمته من المشاركة مع منتخب المغرب في أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون خلال يناير الماضي.

في وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن قيام بدر بانون مدافع النادى الأهلي وسفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي بزيارة تدريبات فريق الرجاء المغربى بعد تحقيق الفوز قصبة تادلة بهدف دون رد، فى المواجهة التي جمعتهما فى كأس العرش وحسمها الفريق الأخضر بهدف دون رد .

ويلتقى الأهلي مع فريق الرجاء فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 16 أبريل الجارى باستاد الأهلي والسلام، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة فى الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة يوم 22 أبريل بالمغرب.