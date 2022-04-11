شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فاطمة رمضان لاعبة المصارعة: بحب حنان ترك ونفسى أكون مهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبة من البطولات والألقاب التى حققتها، وتظهر من خلاله الاهتمام بحياتها الشخصية وهواياتها، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى فاطمة رمضان لاعبة المصارعة بالإسكندرية.



فاطمة رمضان

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة ومساعدة والدتى فى المطبخ.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة بالبشاميل.

من نجمك المفضل؟

محمد صلاح.



لاعبة المصارعة

من مطربك المفضل ؟

عامر منيب.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

مهندسة، وأنا فعلا طالبة فى كلية الهندسة.

بلتزم الهدوء وبحاول أتجنب المشاكل والمشادة الكلامية وبمشي كأن محصلش حاجة.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك ؟

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

حنان ترك.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا.



اللاعبة خارج الصالات

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

وظيفة ثانية، ويكون رياضى فى نفس الوقت.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

نحاول نتناقش بهدوء ونوصل لحل وسط يرضينا.