شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإلغاء منصب مدير المنتخب ومنح صلاحياته للمشرف على الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب منصب مدير منتخب مصر من الإلغاء خلال الفترة المقبلة فى أى تشكيل جديد بالمنتخب الأول لكرة القدم، بعد اتفاق معظم أعضاء اتحاد الكرة على إلغائه.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال مناقشاتهم على منح صلاحيات منصب مدير منتخب مصر إلى المشرف على المنتخب، وبالتالى إلغاء المنصب خلال الفترة المقبلة فى المنتخب الأول.

واقترب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، من تدريب منتخب تونس الفترة المقبلة، وكشف مصدر مقرب من كيروش أن الخواجة توصل لشبه اتفاق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم علي توليه مسئولية نسور قرطاج قبل المشاركة فى كأس العالم.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا اليوم بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذى بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

من جهته، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التى قضاها في مصر معربًا عن مدى الحب الذى يكنه لمصر والمصريين، مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة اليوم توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.