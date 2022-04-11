شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. بيراميدز يعلن ضم أحمد فتحى بعد رحيله عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم منذ عامين 11 أبريل 2020 ، أعلن مسئولو نادي بيراميدز إتمام التعاقد مع أحمد فتحي، لاعب الأهلى ومنتخب مصر، فى صفقة انتقال حر بعد أكثر من 13 عاما على اللعب فى القلعة الحمراء.

وأًصدر بيراميدز بياناً عبر صفحته الرسمية قال فيه، "أحمد فتحى فى بيراميدز ثلاثة مواسم.. فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا". وكان الجوكر قد أبلغ إدارة الأهلى برحيله بعد رفضه عرض ناديه للتجديد، ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادى بنهاية الموسم، جاء نصها كالتالى "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى". بدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015 قبل أن ينتقل لبيراميدز بداية من هذا الموسم . وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 20 بطولة مع الأحمر بواقع 11 لقب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وكتب فتحى عبر صفحته "بسم الله الرحمن الرحيم .. بداية أحب أن أنفى كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بينى وبين إدارة الأهلى العظيمة فلا داعى لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتى بهم أو وجود خلافات معهم فلا يصح جملا وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بينى أنا كعاشق ولاعب للنادى الأهلى وإدارته التى لم تدخر جهداً فى توفير كل السبل والظروف لإنهاء أى خلافات مزعومة وغير صحيحة".

وأضاف فتحى "بعد أكثر من 12 عاما من العطاء لجدران الأهلى محققا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار الأهلى العظيم فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هى اللحظة المناسبة لإسدال الستار والبحث عن تحدٍ جديد فى حياتى المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل الأهلى الذى أتمنى له كل التوفيق والنجاح فهذه هى سنة الحياة".

وتابع الجوكر "لقد اتخذت قرارا لأكون صادقاً معكم وهو أصعب قرار اتخذته فى حياتى المهنية كلاعب كرة قدم والتى استمرت طوال 20 عاما لم ادخر جهدا أو نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعة شأن نادينا الحبيب النادى الأهلى، قرارى يرفضه القلب بشدة لكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وعلمتنا الحياة أن نخرج مرفوعى الرأس من الباب الكبير ونحن فى أوج عطائنا كى لا نصبح عبئا على النادى أو الجماهير وكما قولت استخرت الله رافعاً الحرج عن مجلس ادارة النادى الموقر لاعطاء الفرصة كاملة للجيل الجديد داخل النادى والبحث عن تجربة جديدة وشغف جديد فى مكان آخر".

واختتم فتحى : "فى هذه اللحظات وأنا أكتب كلماتى هذه أحب أن أتوجه بالشكر لجماهير النادى العظيمة والتى صنعت اسم ونجومية أحمد فتحى يعلم الله مابداخلى من مشاعر تجاه تلك الجماهير التى لايزال أصداء صوتها فى اذانى وهى التى طالما غمرتنى بالحب والمساندة الدائمة فى جميع الاوقات والتى لم استطيع أن أوفيها حقها مهما كتبت من كلمات وأهيب بجمهور النادى الاهلى بعدم الاستماع للمنصات الإعلامية المختلفة التى قد لا تتحرى الحقيقة فى نشر أى ملابسات خاصة فى هذا الموضوع وعدم اعطاء الفرصة للمساس بحبى وتقديرى لكم .. فى النهاية أرجو من كل الجماهير المحبة والعاشقة للأهلى ان تتفهم هذا القرار النابع من كونى أريد تخليد الصورة التى رأنى بها جمهور الأهلى خلال فترة تواجدى وأنى لاأريد المساس بهذه الصورة التى لاتفارق ذهنى وحفظ الالقاب التى تطلق على من قبل جمهور النادى العظيم والمشاعر المتبادلة بينا ، بعد الاعتزال الذى قد يكون قريباً ..أخيراً احب أن اتوجه بالشكر لكل اللاعبين والاجهزة الفنية ومجالس الادارات التى تعاملت معها فى خلال فترة تواجدى فى النادى الاهلى ..ربما انتهت علاقتى الان كلاعب بالنادى الاهلى ولكن سأظل مشجعاً ومحباً وفخوراً كونى واحد من أبناء وجمهور الاهلى العظيم".