الامارات | مدرب ينطح حكمة كرة قدم بطريقة وحشية.. وناديه يعاقبه (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ينطح حكمة كرة قدم بطريقة وحشية.. وناديه يعاقبه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ديسبورتيفو فيروبياريا البرازيلي فسخ عقد مدربه، رافائيل سوريانو، بعد نطحه حكمة راية بطريقة وحشية على وجهها خلال مباراة في بطولة محلية لولاية إسبيريتو سانتو.

وأوضح النادي في بيان أنه "يدين كل وأي نوع من أنواع العنف، سواء الجسدي أو اللفظي، وخاصة ضد النساء".

وأضاف "نعلن تضامننا مع الحكم المساعد، مارسيلي نيتو، ونحن جاهزون لأي مساعدة".



وجاء الاعتداء، الذي انتشر مقطعه المصور بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال مباراة ربع نهائي بطولة كأس مدينة نوفا فينيسيا والتي خسرها ديسبورتيفو 1-3 أمام نادي نوفا فينيسيا، الذي تأهل لنصف النهائي.

وكان المدرب يحتج لإطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، بينما كان فريقه يستعد لتنفيذ ركلة ركنية، ليدخل سوريانو أرض الملعب لمطالبة الحكم أرتور غوميس بتفسير لهذا الأمر.

من جهته قال المدرب رافائيل سوريانو إنه: "لم أعتدِ على الحكم المساعد وهي مخادعه تريد تعاطف الناس وتكسب موقفها مستغله أنها امرأة فقط، وإذا كان قد لحق بها أذى كما تقول فأنا على استعداد للذهاب لمركز الشرطة ونفتح تحقيق هناك ويتم تحويلها للمستشفى وفحصها".

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