شوبير: جماهير الأهلي والزمالك مش فالحين غير في التحفيل

الشارقة - اميمة ياسر - شن الإعلامي أحمد شوبير، هجومًا حادًا على الاتحاد الإفريقي - كاف، بسبب موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

شوبير يهاجم كاف

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: كيف يتم تحديد الاتحاد الأفريقي لموعد مباراة الأهلي والهلال السوداني يوم 1 إبريل المقبل، أي بعد 48 ساعة فقط من لقاء العودة بين مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، المحدد له يوم 29 من الشهر الجاري.

شوبير: كاف ظلم الأهلي بسبب موعد مباراة الهلال السوداني

وأضاف نجم الأهلي السابق: أرجو أن رجالتنا في الكاف يتحركوا في القصة دي.. الأهلي عنده أكثر من لاعب في منتخب مصر والمنتخبات الأخرى، ودا كلام فارغ.. ظلم وحرام وإزاي هيشاركوا في مباراة العودة مع مُنتخبات بلادهم، ويرجعوا مباشرة للمشاركة مع الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني.

وتطرق شوبير للحديث عن أفعال جماهير الأهلي والزمالك، حيث قال: تحدث مُناوشات بين جماهير الأهلي والزمالك بشكل غريب، والتحفيل عقب الهزائم الإفريقية هو ده اللي فالحين فيه، والمُحصّلة خسارة القطبين ذهابا وإيابا أمام الوداد المغربي، وصن داونز الجنوب إفريقي.

وعلّق شوبير على خسارة الزمالك أمام الوداد المغربي، مؤكدًا أن البرتغالي فيريرا لا يتحمل المسؤلية، مضيفًا أنه لا يمكن تقبُّل أعذار، لأنه لا يليق بالزمالك أن يودع دوري أبطال إفريقيا قبل جولتين من نهاية مرحلة دور المجموعات، واللقب غائب عن الزمالك منذ عام 2002.