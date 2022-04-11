شوبير: رفضت إبلاغ نجلي بوفاة حارس الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رفضه إخبار نجله مصطفى حارس مرمى النادي الأهلي، بخبر وفاة زياد إيهاب زميله في النادي وحارس مرمى فريق ناشئين 2003.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: أبلغني خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين في النادي بوفاة زياد إيهاب، وكان صوته حزين، وسألته سبب الوفاة، فقال لي إنه سقط من البلكونة.

وأضاف شوبير: عرفت الخبر أمس في تمام العاشرة والنصف صباحا، وفهمت من حديث خالد بيبو؛ كواليس الأزمة وأسباب الوفاة، وكان نجلي مصطفى عائدا من جنوب إفريقيا بعد مباراة صن داونز، ورفضت إبلاغه بالخبر.

وأوضح أحمد شوبير: رفضت إبلاغ نجلي بالخبر، لأنه مرتبط بزملائه جدا، وسيكون الأمر صعب عليه.. ربنا يرحم زياد ويصبر أهله؛ لأن الخبر مؤلم ومُحزن على الجميع.

كان زياد إيهاب هو الحارس الأساسي لفريق أهلي 2003، خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدّم مباريات مميزة، كما أنه كان الحارس الأساسي أيضًا في آخر مباراتين للفريق.

وأكد خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، أن الحارس الشاب كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، موضحًا أن الراحل الشاب، كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في وقت سابق، بالتعازي في وفاة اللاعب زياد إيهاب، موجها خالص مُواساته لأسرة اللاعب.