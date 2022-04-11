شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن ضم أشرف بن شرقى بسبب "تقرير سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسهم الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، فى الانتقال للنادي الأهلي خلال ميركاتو الصيف المقبل، بشكل كبير، حسبما كشف مصدر فى القلعة الحمراء لـ"الخليج 365"، موضحاً أن الدولي المغربي بات خارج حسابات النادى تماماً.

وشهدت الفترة الماضية ترشيح أحد وكلاء اللاعبين النجم المغربي للانتقال للأهلي فى ظل توتر علاقة اللاعب مع الزمالك، لكن الأهلي تراجع سريعاً عن التفكير فى ضم اللاعب.

ورغم أن الوكيل كشف لإدارة الأهلي إمكانية ضم اللاعب، الذى لا يرغب فى تجديد عقده مع الزمالك، بدليل مُماطلته فى التجديد طوال الأشهر الماضية، إلا أن إدارة القلعة الحمراء لم تُرحّب بإتمام الصفقة.

وقال مصدر، إن مسئولى الأهلي تحفّظوا على ضم نجم الزمالك لعدة أسباب، فى مقدمتها أمور لا تتعلق بكرة القدم ولا بموهبة اللاعب، وهذا هو أهم سبب جعل الأهلي يرفض التفاوض الجاد مع اللاعب ويغلق باب الصفقة.

ومن أسباب تحفّظ مسئولى الأهلي على صفقة بن شرقي أيضاً، أن اللاعب بدأ يكبر فى السن (29 عاماً) وتراجع مستواه الفترة الأخيرة، كما أنه دائم الحديث عن العروض الخارجية وتعديل عقده مع أى نادٍ يلعب فى صفوفه، وكلها أمور لا تتناسب مع شخصية ومبادئ الأهلي.

وينتهي عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع مجانا لأى نادٍ، دون الرجوع إلى إدارة القلعة البيضاء، وهي الميزة التى حاول البعض إغراء الأهلي بها لحسم الصفقة لكن القلعة الحمراء حسمت الأمر ورفضت ضم اللاعب المغربي.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن في مارس الماضي عدم تجديد عقد أشرف بن شرقي ، وكتب رئيس نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقتها: مرتضى منصور يعلن عدم التجديد لكل من بن شرقي وأوناجم وطارق حامد وأبو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الجزيري للبيع.

وعاد بن شرقي لمباريات الزمالك الماضية في الدوري لكنه سيغيب عن مباراتي فاركو غداً ، الثلاثاء، ثم الإتحاد السكندري للإيقاف.