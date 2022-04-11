شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى الممتاز غدا، الثلاثاء، بإقامة مباراة الزمالك وفاركو، على أن تستكمل المباريات خلال باقى أيام الأسبوع. ووفقا لجدول بطولة الدورى فإن مواعيد المباريات سيكون كالتالى: الزمالك وفاركو الثلاثاء 12/4 المقاولون و المقاصة الخميس 14/4 الجيش و انبى الخميس 14/4 البنك الاهلى و الاتحاد الخميس 14/4 المحلة و الجونة الجمعة 15/4 سيراميكا وفيوتشر الجمعة 15/4 الأهلى وإيسترن كومبانى "مؤجلة" لمشاركة الأهلى في دورى الأبطال الإسماعيلى والمصرى "مؤجلة" لمشاركة المصرى فى الكونفدرالية. سموحة وبيراميدز "مؤجلة" لمشاركة بيراميدز فى الكونفدرالية.