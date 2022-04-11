شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود كوبر لقيادة منتخب مصر بعد رحيل كيروش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد اسم الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، ضمن الترشيحات لتولى الإدارة الفنية للمنتخب الوطني الفترة المقبلة، بعد رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب الفراعنة، عقب الإخفاق فى التأهل لكأس العالم 2022.

وتولى كوبر تدريب المنتخب الوطني بشكل رسمي فى مارس 2015، حيث خاض مباراتين وديتين كانت الأولى أمام غينيا الاستوائية ومالاوي وفاز في المباراتين، بينما كان أول اختبار رسمي لكوبر مع الفراعنة أمام تنزانيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وفاز الفراعنة وقتها بثلاثية نظيفة.

وقاد كوبر المنتخب الوطني فى 38 مباراة، فاز في 20 لقاء، وتعادل فى 6 مباريات وخسر 12 مباراة أخرى.

ونجح كوبر قيادة الفراعنة للتأهل لكأس العالم 2018، والذى أقيم فى روسيا، بعد غياب استمر لأكثر من 28 سنة للفراعنة عن التأهل للمونديال، كما قاد كوبر المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية قبل أن يخسر فى المباراة النهائية أمام الكاميرون بنتيجة 2/1.

وكشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كواليس رحيل للبرتغالي كارلوس كيروش المدرب السابق لمنتخب مصر قائلا، "جمال علام رئيس الاتحاد أبلغنا بانعقاد اجتماع بينه وبين كيروش، ولم يتوصلوا خلاله لاتفاق، وبالتالى تم إنهاء التعاقد".

وأضاف الكومي فى تصريحات تليفزيونية، "نقول لكيروش شكرا جزيلا، تم فسخ التعاقد بالتراضي وخرجنا بصورة طيبة، الرجل عبر عن احترامه للشعب المصرى، وقال إنه تحت أمر مصر فى أى مشورة تُطلب بأي وقت".

وتابع، "سنجري تصويتا فى اجتماع الثلاثاء لنرى إن كان المدرب الجديد سيكون مصريا أو أجنبيا، فى رأيي أميل للمدرب المصرى لأننا سنخوض تصفيات أمم أفريقيا قريبا".