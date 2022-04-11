شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الزمالك يخترق الفقاعة الطبية ببطولة أفريقيا للسلة bal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخترق لاعبى فريق كاب تاون الجنوب أفريقى الفقاعة الطبية لبطولة تصفيات أفريقيا لكرة السلة bal ، قبل انطلاق مباراتهم أمام بترو دى لواندا التى أقيمت أمس، وهو ما جعلهما يغيبا عن المباراة، حتى يتم التأكد من سلامتهما وعمل مسحة طبية أخرى.

ووفقا للوائح البطولة، ففى حالة تكرار اختراق الفقاعة، سيتم احتساب الفريق خاسرا فى المباراة التالية.

ومن المقرر أن يخضع لاعبا فريق كا بتاون إلى مسحة طبية، للتأكد من سلامتهما، قبل مواجهة الزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء، وحال ثبوت إصابتهم سيغيبا عن مواجهة الفريق الأبيض.

وخسر فريق كيب تاون مباراته الأولى أمام بترو لواندا الأنجولي في افتتاح مبارياته في بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة BAL بنتيجة 90/61 ف المقابل فاز الزمالك فى مباراته الاولى امام كوبرا السودانى بنتيجة 80/63