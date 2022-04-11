شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي يبدأ مهام عمله في ناشئين الزمالك: كل يوم تغيير للأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عمرو زكي نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك، صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال متابعته لمهام مسؤوليته الجديدة في القلعة البيضاء، برفقة نجمي النادي السابقين، محمد حلمي وأحمد عبد الحليم، وعلق زكي على الصورة قائلاً: كل يوم جديد في تغيير للأفضل ان شاء الله.



عمرو زكي مع الناشئين



عمرو زكي وأحمد عبد الحليم ومحمد حلمي



عمرو زكي ومحمد حلمي



عمرو زكي

لعب عمرو زكى فى البداية للمنصورة قبل أن ينتقل لإنبى فى موسم 2003 مقابل مبلغ تخطى 1.5 مليون جنيه، ليقود إنبى للفوز ببطولة كأس مصر 2004 - 2005، قبل أن تشهد أمم أفريقيا 2006 بداية تعارف الجماهير على قدرات البلدوزر، ليحل بديلاً لميدو، ويسجل هدفه الشهير فى مباراة السنغال.

احترف عمرو زكى بعد تألقه اللافت مع المنتخب الوطني بأمم أفريقيا 2006 بفريق لوكوموتيف موسكو الروسى، لكنه لم يستمر طويلاً حتى عاد ليتعاقد مع الزمالك، وكانت البطولة الأهم له فى مشواره مع القلعة البيضاء بخطفه الكأس للأبيض 2008 بتسجيله الهدف القاتل فى شباك إنبى، فى المباراة التى انتهت 2 / 1.

وانتقل عمرو زكي من الزمالك في الموسم التالي 2009 إلى ويجان أتليتيك الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 1.5 مليون يورو، ليتألق ويسجل 10 أهداف حولته إلى نجم فوق العادة لدى جماهير ويجان، وحصل البلدوزر بعد توهج نجمه على إشادة من ديفيد بيكهام أسطورة الكرة الإنجليزية بأنه أضاف روحا جديدة داخل فريقه، ومن أهداف عمرو زكى التى لن تنسى الثنائية التى سجلها فى شباك ليفربول بقميص ويجان، حتى أصبح هدفا لكبار الدورى الإنجليزى وريال مدريد.

كما خاض البلدوزر عدة تجارب احترافية فى الملاعب العربية ضمن صفوف السالمية الكويتى والرجاء المغربى والعهد اللبنانى، بالإضافة إلى رحلة احترافية فى الازيجسبور التركى.

كما تُوج عمرو زكى مع المنتخب الوطنى ببطولة الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 على التوالى، كما سجل 29 هدفا دوليا، بالإضافة إلى تتويجه ببطولتين لكأس مصر؛ واحدة مع إنبى والأخرى مع الزمالك، وشارك مع الأبيض فى 88 مباراة على مدى تاريخه سجل خلالهما 35 هدفا.

وأنهى زكى مسيرته لاعبا بنادى العهد اللبنانى فى صفقة انتقال حر، انتهت بفسخ التعاقد بعد شهر واحد بالتراضى ليعلن الاعتزال فى أغسطس 2015.