ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يسعى الهلال السعودي لتحقيق انتصاره الثاني أمام الريان القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.



وحقق الهلال فوزه الأول على الشارقة الإماراتي بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة.

ويستضيف الهلال السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، نظيره الريان، لتحقيق نقاط المباراة وضمان التأهل كمتصدر في دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

ويتواجد مع الهلال والريان في المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا فريق الاستقلال الإيراني والشارقة الإماراتي.

واستقر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال على خوض المباراة بطريقة 4-4-2 مع وضع الثنائي أوديون إيجالو وموسى ماريجا في الخط الأمامي.

وفي الجهة المقابلة، سيدخل التشيلي نيكولاس كوردوفا مدرب الريان بنفس الخطة أيضا 4-4-2، مع ثنائي الهجوم ياسين براهيمي ويوهان بولي.

وتنطلق مباراة الهلال والريان في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت القاهرة، 8:15 بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الريان

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني ومحمد البريك وعلي البليهي وجانج هيون سو.

الوسط: سلمان الفرج وماتيوس بيريرا وناصر الدوسري ومحمد كنو.

الهجوم: موسى ماريجا وأوديون إيجالو.

تشكيل الريان المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى : – فهد يونس.

خط الدفاع : – علي مال الله، تراوري، أحمد ياسر، محمد جمعة.

خط الوسط : – اسامة الطيري، خالد علي، ستيفن، هاشم علي.

خط الهجوم : – ياسين براهمي، يوهان بولي.