رحيل كيروش .. تعرف على الأسماء المرشحة بقوة لقيادة منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الثنائي إيهاب جلال مدرب بيراميدز وحسام حسن المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، هما الثنائي الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن رحيل كارلوس كيروش من تدريب منتخب مصر بالتراضي بين الطرفين.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "نود تقديم الشكر لكارلوس كيروش، وقال أنه يقدر الشعب المصري ويحمل ذكريات كثيرة لمصر، ورحيله عن تدريب منتخب مصر كان بالتراضي بعد اتفاق الطرفين".

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "نود تقديم الشكر لكارلوس كيروش، وقال أنه يقدر الشعب المصري ويحمل ذكريات كثيرة لمصر، ورحيله عن تدريب منتخب مصر كان بالتراضي بعد اتفاق الطرفين".

وأضاف: "سنعقد جلسة يوم الثلاثاء، وسيكون هناك تصويت حول إذا كان المدرب سيكون وطنياً أم أجنبياً، والمرحلة الحالية تحتاج إلى مدرب مصري لأنه سيكون على دراية باللاعبين المصريين، وأنا صوتي مع المدرب المصري".

وتابع: "عند الحديث عن حسن شحاته فإنه رمز من رموز الكرة المصرية، ويجب الأخذ بخبراته واستشاره في أمور عديدة داخل الاتحاد".

وأكمل: "الأسماء ستنحصر حول إيهاب جلال وحسام حسن وأحمد سامي من الأسماء المطروحة أيضاً، وأرى أن الكفة ستكون بين إيهاب جلال وحسام حسن لو كان المدرب وطني".

واختتم الكومي: "مصير فينجادا سيُحسم يوم الثلاثاء، ورينيه فايلر متواجد باليابان وعلى تواصل دائم مع خالد الدرندلي وحازم إمام، وحازم إمام قال أنه تواصل معه في إحدى المرات لكي يأتي إلى مصر ولكنه قال أنه مرتبط باليابان وأعتقد أنه مستبعد بسبب ارتباطه باليابان".