شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة من التدريبات اليوم لمحاربة الإجهاد قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الأثنين، بناءً على طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني من أجل مُحاربة الأجهاد الذي يعاني منه الفريق نتيجة ضغط المباريات محلياً وأفريقياً.

وخاض الأهلي مرانه عصر أمس ، الأحد، على ملعب التتش وسيعاود التدريبات غداً من أجل الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويدرس الجنوب أفريقي موسيمانى، المدير الفني للأهلي ، فكرة دخول فريقه معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة قبل مواجهة الرجاء المغربى ، ويأتي هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع لتحقيق نتيجة إيجايبة فيها تُسهّل مهمته فى لقاء العودة بالمغرب المقرر له 22 أبريل الجارى.

ويتطلع الجهاز الفني لعلاج أخطاء مباراة المصرى الأخيرة فى الدوري الممتاز التى خسرها الأهلي بهدف نظيف.

ويترقب الاهلى رد الجهات الأمنية على حضور جماهير المارد الأحمر بالسعة الكاملة فى مباراة الرجاء المغربى، حيث أرسلت إدارة النادى خطابًا لوزارة الشباب والرياضة، تطلب فيه مساندة فريق الأهلي في مباراته المرتقبة أمام الرجاء للتحدث مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستاد في المباراة المشار إليها.

وأكدت إدارة الأهلي أنها على ثقة كبيرة بأن رجال الأمن الذين يتحملون العبء الأكبر في كل المناسبات قادرون على تأمين أى عدد من الحضور الجماهيري، خاصة بعد التجربة الناجحة في مباراة مصر والسنغال والتي حضرها ما يزيد على 70 ألف متفرج.

وشدد الأهلي على أن إدارته جاهزة للتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركات الوطنية المعاونة في التأمين والتنظيم، وأنه يأمل بأن يحظى فريق الأهلي بالمساندة والدعم خاصًة أنه في مهمة وطنية، وأن هذه المباراة تحدد وبنسبة كبيرة الفريق المتأهل للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال.