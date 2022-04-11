شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا بعد تدريب اليوم استعدادًا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، معسكرًا مغلقًا عقب خوض التدريب الجماعى، فى الرابعة عصر اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فاركو فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

واستقر فيريرا على دخول الفريق معسكر مغلق عقب خوض المران الجماعى ولحين موعد المباراة، من أجل فرض حالة من التركيز قبل اللقاء المرتقب.

وطلب جوسفالدو فيريرا، من لاعبى فريقه ضرورة التركيز والعمل على تحقيق الفوز على فريق فاركو، من أجل اعتلاء جدول ترتيب المسابقة، خاصة بعد التساوي مع الأهلي فى النقاط، بعدما حقق الأبيض الفوز على المقاصة بهدف فيما خسر المارد الأحمر من المصري البورسعيدى بهدف.

وأصبح الترتيب في الدورى كالتالي.. الأهلي فى الصدارة بـ 31 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني بنفس النقاط بعد خوض 13 مباراة، ويأتى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعدما خاض 13 مباراة.