شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحدث إطلالات نجوم الكرة مع النصف الحلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وراء كل رجل عظيم امرأة ولا أحد يستطيع أن ينكر دور النصف الحلو فى حياة الرجل، والعكس صحيح خاصة فى حياة نجوم الكرة والرياضيين.

كما أنه دائما ما يواجه نجم الكرة العديد من صعوبات والتحديات التى تتحملها الزوجات فنجد أن زوجات نجوم الكرة يتحملن الكثير من أعباء الحياة في ظل غياب الزوج بسبب ظروف المعسكرات والمباريات.

ونجد أن أغلب نجوم الرياضة يقدرون دور زوجاتهم في حياتهم ويعلنون ذلك في تصريحاتهم، لا سيما أنهم أصبحوا ينشرون صورًا لزوجاتهم عبر السوشيال ميديا تقديرا لمجهوداتهم فى تحمل أعباؤ الحيارة ومراعاة الأولاد، ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الكرة مع النصف الحلو كالتالى:



مروان محسن و مدى زوجته



أحمد بيكهام و زوجته



أحمد عادل عبد المنعم و زوجته



أحمد ياسر ريان و خطيبته



حمدى النقاز و زوجته